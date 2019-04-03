Випуск новин за 14:00: Заборона на нерегульовані рейси з РФ. Стрілянина у Венесуелі

У випуску новин за 3 березня станом на 14:00 – Кабмін підтримав пропозицію МВС про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Росією. Підставою цьому став переліт Юрія Бойка до РФ. У Венесуелі невідомі відкрили вогонь з гелікоптера по учасниках організованої акції протесту. Інформації про потерпілих чи загиблих наразі немає.

Також у випуску: У передмісті Чикаго зайнялися кілька будівель одного з підприємств. На Донбасі бойовики вбили кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна. У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів.

Джерело: 24 канал