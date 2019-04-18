Випуск новин за 14:00: Заборона ввозити в Україну російську нафту. Пожежа в італійському лісі
У випуску новин за 18 квітня станом на 14:00 – Росія заборонила експорт російських нафти та нафтопродуктів до України. Також розширила заборону на ввезення ряду українських товарів. Студенти спалили тисячу гектарів лісу, влаштувавши барбекю. За це вони отримали штраф у 13,5 мільйонів євро.
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Джерело: 24 канал
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