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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
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      24 Канал Програми Випуск новин
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 14:00: Загибель викладачки під час пожежі в Одесі. Денісова відвідала Марківа

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 грудня станом на 14:00 – одна людина загинула в масштабній пожежі в самому центрі Одеси, ще 18 постраждалих у лікарні, серед них діти. Місцевий коледж палає вже четверту годину. А у виправній колонії "Опера", що в Італійському Мілані, український омбудсмен Людмила Денісова зустрілася з Віталієм Марківим – добровольцем Національної гвардії.

      Також у випуску:

      На адмінмежі з Кримом СБУ затримала окупаційного політика та члена партії Путіна – Ігоря Кучерявого.

      Адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська припинила голодування.

      Верховна Рада надала добровольцям статус учасників бойових дій.

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      Теги: Новини Одеси Випуск новин Віталій Марків
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