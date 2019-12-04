Випуск новин за 14:00: Загибель викладачки під час пожежі в Одесі. Денісова відвідала Марківа

У випуску новин за 4 грудня станом на 14:00 – одна людина загинула в масштабній пожежі в самому центрі Одеси, ще 18 постраждалих у лікарні, серед них діти. Місцевий коледж палає вже четверту годину. А у виправній колонії "Опера", що в Італійському Мілані, український омбудсмен Людмила Денісова зустрілася з Віталієм Марківим – добровольцем Національної гвардії.

Також у випуску: На адмінмежі з Кримом СБУ затримала окупаційного політика та члена партії Путіна – Ігоря Кучерявого. Адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська припинила голодування. Верховна Рада надала добровольцям статус учасників бойових дій.