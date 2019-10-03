Випуск новин за 14:00: Закон про столицю. Курс гривні

У випуску новин за 3 жовтня станом на 14:00 – Рада ухвалила у першому читанні проєкт Закону про столицю України. Голосувала за законопроєкт лише монобільшість, жодна інша фракція документ не підтримала. Гривня продовжує падати по відношенню до долара. Нацбанк сьогодні встановив офіційний курс на рівні 24,85. Євро сьогодні коштує 27 гривень 15 копійок.

Також у випуску: Російські найманці із заборонених мінськими угодами мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли околиці селища Золоте. Під німецьким містом Тессін поліцейські застрелили зебру, яка втекла з цирку: тварина спричинила хаос на дорозі, через неї ледь не зіштовхнулися дві автівки. В аеропорту американського штату Конектікут сталася аварія літака часів Другої світової війни. Семеро людей загинули. Проєкт діджиталізації країни: коли українці отримають усі державні послуги онлайн.

Джерело: 24 канал