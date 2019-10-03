15:59
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      Випуск новин за 14:00: Закон про столицю. Курс гривні

      Випуск новин 68 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 жовтня станом на 14:00 – Рада ухвалила у першому читанні проєкт Закону про столицю України. Голосувала за законопроєкт лише монобільшість, жодна інша фракція документ не підтримала. Гривня продовжує падати по відношенню до долара. Нацбанк сьогодні встановив офіційний курс на рівні 24,85. Євро сьогодні коштує 27 гривень 15 копійок.

      Також у випуску: 

      Російські найманці із заборонених мінськими угодами мінометів 120 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли околиці селища Золоте.

      Під німецьким містом Тессін поліцейські застрелили зебру, яка втекла з цирку: тварина спричинила хаос на дорозі, через неї ледь не зіштовхнулися дві автівки. 

      В аеропорту американського штату Конектікут сталася аварія літака часів Другої світової війни. Семеро людей загинули.

      Проєкт діджиталізації країни: коли українці отримають усі державні послуги онлайн.

      blog_ava
      Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?
      сьогодні
      25621
      Теги: Новини України Законодавство Випуск новин Новини Києва Курси валют
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      сьогодні , 15:00 Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      Катерина Петренко 258
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1477
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 4427
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      654
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1601
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук