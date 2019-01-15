Випуск новин за 14:00: Законопроект про перехід до ПЦУ. Затримання на акції в Одесі
У випуску новин за 15 січня станом на 14:00 – депутати цього тижня збираються затвердити процедуру переходу з Московського патріархату до помісної церкви. Відповідний законопроект вже зареєстрований. В Одесі акція на підтримку українських моряків закінчилась затриманням двох її учасників. Порушники жбурнули банку з червоною фарбою у нацгвардів, їх притягнули до адміністративної відповідальності.
Також у випуску:
У прифронтовому Торецьку відновили водопостачання.
Парламент Великої Британії сьогодні вирішуватиме питання про Brexit.
У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича.
Джерело: 24 канал
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