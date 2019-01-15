Випуск новин за 14:00: Законопроект про перехід до ПЦУ. Затримання на акції в Одесі

У випуску новин за 15 січня станом на 14:00 – депутати цього тижня збираються затвердити процедуру переходу з Московського патріархату до помісної церкви. Відповідний законопроект вже зареєстрований. В Одесі акція на підтримку українських моряків закінчилась затриманням двох її учасників. Порушники жбурнули банку з червоною фарбою у нацгвардів, їх притягнули до адміністративної відповідальності.

Також у випуску: У прифронтовому Торецьку відновили водопостачання. Парламент Великої Британії сьогодні вирішуватиме питання про Brexit. У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича.