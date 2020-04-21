Випуск новин за 14:00: Закриття лікарні на Одещині. Позов до суду на ВООЗ

У випуску новин за 21 квітня станом на 14:00 – лікарню у Подільську, що на Одещині, закривають на карантин. Все через те, що у медиків зафіксували недугу. Жителі Нью-Йорка подали до суду на Всесвітню організацію охорони здоров'я. ВООЗ звинувачують у нібито приховуванні пандемії COVID-19.

Також у випуску: Попри карантин нардепи почали розгляд правок до "антиколомойського" закону. На Кіровоградщині хворим на цукровий діабет уже 3 місяць не видають безкоштовні ліки. У Нафтогазі запропонували використовувати українські нафтосховища для надлишків сировини.