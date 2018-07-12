Випуск новин за 14:00: Закриття справи проти сина Авакова. Зустріч Порошенка з Трампом
У випуску новин за 12 липня станом на 14:00 – Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила так звану "справу рюкзаків" проти сина очільника МВС Олександра Авакова і екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Під час саміту НАТО Петро Порошенко зустрівся із Дональдом Трампом.
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Джерело: 24 канал
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