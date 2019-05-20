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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 14:00: Засідання Радбезу ООН щодо мовного закону. Реакція людей на інавгурацію

      Випуск новин 96 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 травня станом на 14:00 – Росія скликає Радбез ООН через український закон про мову. Засідання відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Прихильники нового президента з захватом спостерігали за церемонією інавгурації, скандували "Зеленський" і "молодець" і схвально відреагували на його перші рішення.

      Також у випуску:

      У центрі Харкова цієї ночі підпалили волонтерський намет.

      У Житомирі лікарі борються за життя двох потерпілих унаслідок пожежі на автозаправній станції.

      Російські дипломати не оминули увагою інавгурацію нового президента України та активно обговорюють її.

      blog_ava
      Під час інавгурації впало президентське посвідчення Зеленського: відео
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      Теги: Інавгурація Зеленського Випуск новин ООН мовне питання Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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