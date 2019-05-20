Випуск новин за 14:00: Засідання Радбезу ООН щодо мовного закону. Реакція людей на інавгурацію

У випуску новин за 20 травня станом на 14:00 – Росія скликає Радбез ООН через український закон про мову. Засідання відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Прихильники нового президента з захватом спостерігали за церемонією інавгурації, скандували "Зеленський" і "молодець" і схвально відреагували на його перші рішення.

Також у випуску: У центрі Харкова цієї ночі підпалили волонтерський намет. У Житомирі лікарі борються за життя двох потерпілих унаслідок пожежі на автозаправній станції. Російські дипломати не оминули увагою інавгурацію нового президента України та активно обговорюють її.

Джерело: 24 канал