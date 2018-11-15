Випуск новин за 14:00: Засідання Тимчасової слідчої комісії. Російський флешмоб "Путін-злодій"
У випуску новин за 15 листопада станом на 14:00 – за закритими дверима відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії, яку створили з метою розслідування нападів на громадських активістів. Російські школярі, підтримуючи флешмоб, масово пишуть на шкільних дошках "Путин-вор"
Також у випуску:
На Київщині через ожеледицю на дорогах сталося понад 1500 аварій та ДТП.
У центі Києва на вулиці Діловій прорвало трубу з гарячою водою.
Спроба підпалу Андріївської церкви.
Джерело: 24 канал
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