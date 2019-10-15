Випуск новин за 14:00: Засідання ТКГ у Мінську. Час зустрічі у нормандському форматі
У випуску новин за 15 жовтня станом на 14:00 – про розведення сил і техніки на Донбасі поговорять сьогодні в Мінську. Там уже розпочалося засідання тристоронньої контактної групи. Зустріч президентів у нормандському форматі може відбутися вже наступного місяця. Про це журналістам повідомив глава українського МЗС Вадим Пристайко.
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