Випуск новин за 14:00: Засідання ТКГ у Мінську. Час зустрічі у нормандському форматі

У випуску новин за 15 жовтня станом на 14:00 – про розведення сил і техніки на Донбасі поговорять сьогодні в Мінську. Там уже розпочалося засідання тристоронньої контактної групи. Зустріч президентів у нормандському форматі може відбутися вже наступного місяця. Про це журналістам повідомив глава українського МЗС Вадим Пристайко.

Також у випуску: Тайфун у Японії забрав життя щонайменше 66 людей. Народні депутати почали розгляд змін до судової реформи. Рейтинг Зеленського почав падати.