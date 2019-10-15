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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Випуск новин за 14:00: Засідання ТКГ у Мінську. Час зустрічі у нормандському форматі

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 жовтня станом на 14:00 – про розведення сил і техніки на Донбасі поговорять сьогодні в Мінську. Там уже розпочалося засідання тристоронньої контактної групи. Зустріч президентів у нормандському форматі може відбутися вже наступного місяця. Про це журналістам повідомив глава українського МЗС Вадим Пристайко.

      Також у випуску:

      Тайфун у Японії забрав життя щонайменше 66 людей.

      Народні депутати почали розгляд змін до судової реформи.

      Рейтинг Зеленського почав падати.

      blog_ava
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      Теги: Нормандський формат Випуск новин Мінські домовленості
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