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      Випуск новин за 14:00: Засідання ТСК у справі Гандзюк. Нова лісова пожежа на Житомирщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 29 квітня станом на 14:00 – Офіс генпрокурора та СБУ проігнорували засідання ТСК у справі Катерини Гандзюк. Вони зазначили, що там їм не можуть надати відповідної безпеки. На Житомирщині знову відбулась лісова пожежа. Займання сухої трави сталось на території Поліського природного заповідника в Олевському районі.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військового. ​

      Чинну програму МВФ можуть зупинити через тиск на НАБУ.

      З-за кордону літаками евакуювали ще 300 українців.

      НБУ з червня введе в обіг монету 10 гривень.

      Теги: Пожежа Новини Житомира Справа Катерини Гандзюк Новини України Випуск новин
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