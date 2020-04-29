Випуск новин за 14:00: Засідання ТСК у справі Гандзюк. Нова лісова пожежа на Житомирщині
У випуску новин за 29 квітня станом на 14:00 – Офіс генпрокурора та СБУ проігнорували засідання ТСК у справі Катерини Гандзюк. Вони зазначили, що там їм не можуть надати відповідної безпеки. На Житомирщині знову відбулась лісова пожежа. Займання сухої трави сталось на території Поліського природного заповідника в Олевському районі.
Також у випуску новин на 24 каналі:
На Донбасі ворожий снайпер поранив українського військового.
Чинну програму МВФ можуть зупинити через тиск на НАБУ.
З-за кордону літаками евакуювали ще 300 українців.
НБУ з червня введе в обіг монету 10 гривень.
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