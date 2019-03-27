Випуск новин за 14:00: Заява Росії про вибори в Україні. Зміна місця голосування
У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 – вибори ще не відбулися, а у Росії фракція Володимира Жиріновського вже внесла в Держдуму проект заяви про невизнання президентських виборів в Україні. ЦВК повідомило, що 316 тисяч українців тимчасово змінили місце голосування.
Також у випуску:
Російські силовики проводять масові обшуки у кримських татар.
Як серіал "Слуга народу" додав виборців Зеленському.
Український політв'язень Павло Гриб у критичному стані.
Джерело: 24 канал
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