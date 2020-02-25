Випуск новин за 14:00: Зменшення випадків зараження коронавірусом. Нова купюра в 200 гривень
У випуску новин за 25 лютого станом на 14:00 – у ВООЗ повідомили, що пік коронавірусу вже позаду, адже кількість інфікованих і померлих зменшується. У день народження Лесі Українки Нацбанк випустив оновлену банкноту з її портретом. Купюра поступово витіснить із обігу попередню, яка зразка 2007 року випуску.
Також у випуску:
В Італії від коронавірусу померло семеро людей, заражених – понад 200.
В Ужгороді з симптомами застуди госпіталізували чоловіка, який раніше контактував із китайцями.
На кордоні перевірятимуть температуру пасажирам, які повертаються з країн ЄС, де є коронавірус.
На Волині знайшли джерело, з якого в дитинстві пила Леся Українка.
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