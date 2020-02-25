Випуск новин за 14:00: Зменшення випадків зараження коронавірусом. Нова купюра в 200 гривень

У випуску новин за 25 лютого станом на 14:00 – у ВООЗ повідомили, що пік коронавірусу вже позаду, адже кількість інфікованих і померлих зменшується. У день народження Лесі Українки Нацбанк випустив оновлену банкноту з її портретом. Купюра поступово витіснить із обігу попередню, яка зразка 2007 року випуску.

Також у випуску: В Італії від коронавірусу померло семеро людей, заражених – понад 200. В Ужгороді з симптомами застуди госпіталізували чоловіка, який раніше контактував із китайцями. На кордоні перевірятимуть температуру пасажирам, які повертаються з країн ЄС, де є коронавірус. На Волині знайшли джерело, з якого в дитинстві пила Леся Українка.