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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 14:00: Зменшення випадків зараження коронавірусом. Нова купюра в 200 гривень

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 лютого станом на 14:00 – у ВООЗ повідомили, що пік коронавірусу вже позаду, адже кількість інфікованих і померлих зменшується. У день народження Лесі Українки Нацбанк випустив оновлену банкноту з її портретом. Купюра поступово витіснить із обігу попередню, яка зразка 2007 року випуску.

      Також у випуску:

      В Італії від коронавірусу померло семеро людей, заражених – понад 200.

      В Ужгороді з симптомами застуди госпіталізували чоловіка, який раніше контактував із китайцями.

      На кордоні перевірятимуть температуру пасажирам, які повертаються з країн ЄС, де є коронавірус.

      На Волині знайшли джерело, з якого в дитинстві пила Леся Українка.

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      Теги: Випуск новин
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