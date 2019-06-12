Випуск новин за 14:00: Зміни у списках партій. Масове отруєння у Львові

У випуску новин за 12 червня станом на 14:00 – Дмитро Співак, який мав балотуватись до Ради від "Слуги народу", вирішив цього не робити – через цькування його та родини. А у партії "Голос"самі відкликали двох кандидатів: Євгена Кугука і Тараса Шкітера. У Львові на весіллі отруїлися 47 осіб. Серед потерпілих – половина гостей, фотограф й самі наречені.

Також у випуску: Французький президент Еммануель Макрон заявив, що повернути Росію до G7 можливо, але за певних умов. Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв склав присягу, церемонія проходила в будівлі парламенту в Нур-Султані. На Сході зафіксували найбільшу кількість обстрілів за цей тиждень: проросійські бойовики аж 24 рази гатили по позиціях українських захисників впродовж доби. В Тячівському районі Закарпаття вантажівка з лісниками зірвалася у річку, п'ятеро осіб загинули.

Джерело: 24 канал