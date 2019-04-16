17:16
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко може скласти конкуренцію Вакарчуку. Чи підтримує Гройсман Зеленського
      Вєсті.UA
      21:07, 15 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Випуск новин за 14:00: Знищення техніки бойовиків. Новий закон про інтернет в Росії

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 квітня станом на 14:00 – бійці полку "Азов", які тримають оборону на Світлодарській дузі, знищили військову техніку противника. Держдума Росії ухвалила законопроект про так званий "суверенний інтернет". Роскомнадзор спостерігатиме за роботою россегменту мережі, аби не допустити так званих зовнішніх втручань: фільтруватимуть трафік і блокуватимуть заборонені в РФ ресурси.

      Також у випуску:

      Майже 3 тисячі міжнародних експертів будуть спостерігати, як голосують українці.

      До кампанії з реставрації Нотр-Даму анонсованої Макроном, вже долучилася родина французьких бізнесменів Піно. Мільярдери виділили 100 млн євро.

      Надія Савченко та Володимир Рубан вийшли на свободу. Суд звільнив з-під варти підозрюваних у підготовці масштабного теракту в центрі Києва, бо в обох опівночі завершився термін тримання під вартою.

      blog_ava
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні
      27630
      Теги: Випуск новин Новини Росії "Азов" Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      сьогодні , 17:00 Вибори як Армагеддон, або Неочевидні симптоми української виборчої хвороби
      Костянтин Шкабара 94
      Розбите серце Парижа: пожежа в Нотр-Дамі на обкладинках світових медіа
      сьогодні , 15:03 Розбите серце Парижа: пожежа в Нотр-Дамі на обкладинках світових медіа
      Світлана Попова 1011
      Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины
      сьогодні , 15:00 Газовые проблемы России, или Какие новые козыри появились у Польши и Украины
      Злой Одессит 1465
      Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму
      сьогодні , 12:30 Пожежа у Соборі Паризької Богоматері: причини та факти трагедії Нотр-Даму
      4459
      Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      сьогодні , 12:01 Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      Артем Овдієнко 2940
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук