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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 14:00: Зняття економічної блокади з ОРДЛО. Новий очільник поліцію в ООС

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 червня станом на 14:00 – другий президент України Леонід Кучма, якого новообраний призначив головою української делегації у Мінську, запропонував не стріляти у відповідь ворогу і навіть зняти економічну блокаду з ОРДЛО. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що екс-начальник поліції Київської області Дмитро Ценов очолить поліцію в ООС.

      Також у випуску:

      Внаслідок потужних обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – зазнав поранення.

      Верховна Рада ухвалила закон про Тимчасово слідчі комісії, в якому чітко прописана процедура імпічменту.

      У більшості областях України синоптики прогнозують дощі та грози, які супроводжуватиме сильний вітер.

      Слідчі у справі вбитого 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому не вимагали експертиз на алкоголь, бо, мовляв, був вихідний.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
      Джерело: 24 канал
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