Випуск новин за 14:00: Зняття економічної блокади з ОРДЛО. Новий очільник поліцію в ООС

У випуску новин за 6 червня станом на 14:00 – другий президент України Леонід Кучма, якого новообраний призначив головою української делегації у Мінську, запропонував не стріляти у відповідь ворогу і навіть зняти економічну блокаду з ОРДЛО. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що екс-начальник поліції Київської області Дмитро Ценов очолить поліцію в ООС.

Також у випуску: Внаслідок потужних обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, ще один – зазнав поранення. Верховна Рада ухвалила закон про Тимчасово слідчі комісії, в якому чітко прописана процедура імпічменту. У більшості областях України синоптики прогнозують дощі та грози, які супроводжуватиме сильний вітер. Слідчі у справі вбитого 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому не вимагали експертиз на алкоголь, бо, мовляв, був вихідний.

Джерело: 24 канал