Випуск новин за 14:00: Зняття економічної блокади з ОРДЛО. Новий очільник поліцію в ООС
У випуску новин за 6 червня станом на 14:00 – другий президент України Леонід Кучма, якого новообраний призначив головою української делегації у Мінську, запропонував не стріляти у відповідь ворогу і навіть зняти економічну блокаду з ОРДЛО. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що екс-начальник поліції Київської області Дмитро Ценов очолить поліцію в ООС.
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