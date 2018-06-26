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Випуск новин за 14:00: Зустріч Москалькової з моряками судна "Норд". ДТП на Рівненщині

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 червня станом на 14:00 – російська омбудсвумен Тетяна Москалькова зустрілася в Києві з затриманими в Україні моряками судна "Норд", також вона планує відвідати Максима Одинцова. На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" автобус зіштовхнувся з авто, унаслідок ДТП четверо загинули та семеро отримали поранення.

Також у випуску: 

Проросійські бойовики 24 рази обстріляли українські позиції, один військовий поранений.

Правоохоронці встановили 14 осіб, причетних до нападу на ромське поселення у Львові, зараз їм обирають запобіжний захід.

У Центрі протидії корупції з'ясували, що Холодницький та його родина безкоштовно отримали майже півгектара землі у Києво-Святошинському районі.

Теги: Україна – Росія Жертви Українці в полоні РФ Випуск новин Рівне Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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