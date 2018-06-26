Випуск новин за 14:00: Зустріч Москалькової з моряками судна "Норд". ДТП на Рівненщині

Випуск новин за 14:00: Зустріч Москалькової з моряками судна "Норд". ДТП на РівненщиніВипуск новин 42 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 червня станом на 14:00 – російська омбудсвумен Тетяна Москалькова зустрілася в Києві з затриманими в Україні моряками судна "Норд", також вона планує відвідати Максима Одинцова. На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" автобус зіштовхнувся з авто, унаслідок ДТП четверо загинули та семеро отримали поранення.
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Джерело: 24 канал
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