Випуск новин за 14:00: Звільнення Глуховері. Допит Портнова у ГПУ

У випуску новин за 29 липня станом на 14:00 – керівника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю звільнили після появи відео, яке доводить перевищення ним влади. Заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова допитали у Генпрокуратурі. Він виступає свідком у справі розслідування злочинів на Євромайдані.

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