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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 14:00: Звільнення Глуховері. Допит Портнова у ГПУ

      Випуск новин 73 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 14:00 – керівника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю звільнили після появи відео, яке доводить перевищення ним влади. Заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова допитали у Генпрокуратурі. Він виступає свідком у справі розслідування злочинів на Євромайдані.

      Також у випуску: 

      В Москві триває розгляд 18 справ проти кримських татар, яких затримали кількома тижнями раніше під час мовчазних протестів.

      Кандидати в нардепи від партії "Слуга народу" приїхала до Трускавця на тижневі навчання.

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      Теги: ГПУ Новини України Випуск новин Новини Дніпра Віталій Глуховеря Андрій Портнов
      Джерело: 24 канал
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