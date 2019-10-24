Випуск новин за 14:00: Звільнення Горбатюка. Затримка рейсів у Києві

У випуску новин за 24 жовтня станом на 14:00 – Сергія Горбатюка позбавили посади керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ через реорганізацію відомства. Звільнений вважає таке рішення незаконним та має намір оскаржувати його в суді. Через густий туман, який нависає над столицею уже третій день, знову затримують і скасовують рейси в аеропортах.

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