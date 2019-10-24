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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      Випуск новин за 14:00: Звільнення Горбатюка. Затримка рейсів у Києві

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 жовтня станом на 14:00 – Сергія Горбатюка позбавили посади керівника управління спеціальних розслідувань ГПУ через реорганізацію відомства. Звільнений вважає таке рішення незаконним та має намір оскаржувати його в суді. Через густий туман, який нависає над столицею уже третій день, знову затримують і скасовують рейси в аеропортах.

      Також у випуску: 

      В Києві активісти вийшли на проспект Бажана в захисних масках: так вони хочуть привернути увагу влади до забрудненого повітря у столиці.

      Протестувальники у Гонконгу домоглися свого: влада відкликала законопроєкт, який мав дозволити екстрадицію до материкового Китаю.

      На Прикарпатті трирічний малюк сам гуляв по залізничній колії: в поліції з'ясовують, чому дитина залишилася без нагляду і пішла з дому.

      Дату виходу Великої Британії з ЄС таки можуть перенести ще на три місяці – про це напередодні домовилися країни-члени Євросоюзу.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Новини Києва Випуск новин Сергій Горбатюк ГПУ
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