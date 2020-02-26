Випуск новин за 14:00: Звільнення українських рибалок у Криму. Львів спалює спиртне

У випуску новин за 26 лютого станом на 14:00 – в окупованому Криму, після 10-денного арешту звільнили чотирьох українських рибалок. Влада анексованого РФ півострова затримала чоловіків та звинуватила їх у браконьєрстві. Інформацію про звільнення підтвердила ДПСУ. Поліція у Львові викрила цехи, де підробляли алкогольні напої відомих брендів. Власники підробок могли заробити 4 мільйона гривень.

Також у випуску: Під Офісом Президента чоловік облився бензином і підпалив себе. Новий коронавірус зафіксували вже у 42 країнах. У Мінську обговорють загострення на фронті, розведення військ та деталі нового обміну.