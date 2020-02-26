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      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
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      Випуск новин за 14:00: Звільнення українських рибалок у Криму. Львів спалює спиртне

      Випуск новин -

      У випуску новин за 26 лютого станом на 14:00 – в окупованому Криму, після 10-денного арешту звільнили чотирьох українських рибалок. Влада анексованого РФ півострова затримала чоловіків та звинуватила їх у браконьєрстві. Інформацію про звільнення підтвердила ДПСУ. Поліція у Львові викрила цехи, де підробляли алкогольні напої відомих брендів. Власники підробок могли заробити 4 мільйона гривень.

      Також у випуску:

      Під Офісом Президента чоловік облився бензином і підпалив себе.

      Новий коронавірус зафіксували вже у 42 країнах.

      У Мінську обговорють загострення на фронті, розведення військ та деталі нового обміну.

       

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      Теги: Новини Криму Анексія Криму Новини Львова Алкоголь Випуск новин
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