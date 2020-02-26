Випуск новин за 14:00: Звільнення українських рибалок у Криму. Львів спалює спиртне
У випуску новин за 26 лютого станом на 14:00 – в окупованому Криму, після 10-денного арешту звільнили чотирьох українських рибалок. Влада анексованого РФ півострова затримала чоловіків та звинуватила їх у браконьєрстві. Інформацію про звільнення підтвердила ДПСУ. Поліція у Львові викрила цехи, де підробляли алкогольні напої відомих брендів. Власники підробок могли заробити 4 мільйона гривень.
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