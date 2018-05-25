Випуск новин за 14:00: Звинувачення Росії в автокатастрофі на Донбасі. ДТП у Дніпрі
У випуску новин за 25 травня станом на 14:00 – Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію в авівкатастрофі над Донбасом.А журналісти-розслідувачі назвали російського офіцера, який керував операцією. У Дніпрі тролейбус врізався у маршрутку, четверо людей постраждало.
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Джерело: 24 Канал
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