Випуск новин за 15:00: 30 тисяч хасидів в Умані. День танкіста в Україні
У випуску новин за 9 вересня станом на 15:00 – на Черкащині готуються зустріти Новий Рік майже 30 тисяч хасидів, у місті поліція посилила заходи безпеки, святкування триватиме дві доби. В Україні відзначають День танкових військ, нагородити танкістів на Донбас прибув міністр оборони.
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Джерело: 24 канал
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