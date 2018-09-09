Випуск новин за 15:00: 30 тисяч хасидів в Умані. День танкіста в Україні

У випуску новин за 9 вересня станом на 15:00 – на Черкащині готуються зустріти Новий Рік майже 30 тисяч хасидів, у місті поліція посилила заходи безпеки, святкування триватиме дві доби. В Україні відзначають День танкових військ, нагородити танкістів на Донбас прибув міністр оборони.

Також у випуску: ДТП у Одесі: що відомо про ймовірного винуватця. Колишнього депутата сумської міськради Анатолія Жука вбила власна дружина, переконані в прокуратурі. У Росії розпочалися заплановані загальнодержавні протести проти пенсійної реформи, уже є інформація про затримання людей у різних містах федерації.