Випуск новин за 15:00: Загибель українського військового. Бій під Крутами
Випуск новин 16:16, сьогодні 78 Читать новость на русском
У випуску новин за 28 січня станом на 15:00 – на сході від кулі ворожого снайпера загинув один український боєць. В Україні згадують героїв битви під Крутами. Зі столичного вокзалу зранку вирушив потяг єднання.
Також у випуску:
Опозиціонера Алєксєя Навального затримали у Москві. Він вийшов на всеросійський страйк проти виборів президента.
Американці зустріли Дональда Трампа з Давоса маршами "за" імпічмент
Кількість жертв теракту у Кабулі зросла до 103 людей.
Джерело: 24 Канал
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