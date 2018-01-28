Випуск новин за 15:00: Загибель українського військового. Бій під Крутами

У випуску новин за 28 січня станом на 15:00 – на сході від кулі ворожого снайпера загинув один український боєць. В Україні згадують героїв битви під Крутами. Зі столичного вокзалу зранку вирушив потяг єднання.

Також у випуску: Опозиціонера Алєксєя Навального затримали у Москві. Він вийшов на всеросійський страйк проти виборів президента. Американці зустріли Дональда Трампа з Давоса маршами "за" імпічмент Кількість жертв теракту у Кабулі зросла до 103 людей.