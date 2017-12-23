Випуск новин за 15:00: Бойовики порушили перемир'я. Суд у Харкові
Випуск новин 15:41, сьогодні 64 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 грудня станом на 15:00 – новорічне перемир'я на Донбасі не протрималося і доби. Близько полудня бойовики обстріляли наші позиції на Світлодарській дузі. У Червонозаводському районному суді Харкова сьогодні обирають запобіжні заходи для затриманих у Запоріжжі Марка та Владислава Марченків.
Також у випуску:
У західних областях України знову очікують снігопади.
Президент вніс до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд.
Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти Північної Кореї.
Джерело: 24 Канал
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