Випуск новин за 15:00: Бойовики порушили перемир'я. Суд у Харкові

У випуску новин за 23 грудня станом на 15:00 – новорічне перемир'я на Донбасі не протрималося і доби. Близько полудня бойовики обстріляли наші позиції на Світлодарській дузі. У Червонозаводському районному суді Харкова сьогодні обирають запобіжні заходи для затриманих у Запоріжжі Марка та Владислава Марченків.

Також у випуску: У західних областях України знову очікують снігопади. Президент вніс до Верховної Ради законопроект про Антикорупційний суд. Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти Північної Кореї.

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