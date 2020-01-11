Випуск новин за 15:00: Брифінг МАУ щодо збитого літака. Вибух у Харкові

У випуску новин за 11 січня станом на 15:00 – напередодні авікатастрофи літака МАУ жодної інформації про ймовірні загрози не було. В авіакомпанії вважають, що Іран був зобов'язаний закрити небо через атаки на американські військові бази. В одному зі спальних районів Харкова вночі пролунав вибух. Як з'ясувалось, невідомі підірвали банкомат. На щастя, обійшлось без жертв.

Також у випуску: У Сполучених Штатах Америки назвали найбільш продавані книги десятиліття: список бестселлерів очолили "50 відтінків сірого". Дослідження Bloomberg Economics свідчить, що збитки Великої Британії через вихід з Євросоюзу сягнули вже 170 мільярдів доларів. На Київщині поліцейський насмерть збив людину: їхав з колегою на службовому авто на завдання, а чоловік якраз переходив дорогу. Проросійські бойовики 13 разів порушили режим тиші на Донбасі: випустили по позиціях українських захисників 81 міну.