Випуск новин за 15:00: День Львова в умовах карантину. Повернення українців на Батьківщину
У випуску новин за 3 травня станом на 15:00 – у карантинному режимі та під дощем Львів відзначає День міста. Йому виповнюється 764 роки. Ще 550 українців повернулися на Батьківщину напередодні. Такі дані оприлюднили у Держприкордонслужбі.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Порушники за допомогою дрону хотіли транспортувати за кордон 2 пакунки медичних масок.
Сьогодні стануть відомі імена переможців 4 кінопремії "Золота Дзиґа". Цього року урочистості через карантин проведуть онлайн.
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