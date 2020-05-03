Випуск новин за 15:00: День Львова в умовах карантину. Повернення українців на Батьківщину

У випуску новин за 3 травня станом на 15:00 – у карантинному режимі та під дощем Львів відзначає День міста. Йому виповнюється 764 роки. Ще 550 українців повернулися на Батьківщину напередодні. Такі дані оприлюднили у Держприкордонслужбі.

Також у випуску новин на 24 каналі: Порушники за допомогою дрону хотіли транспортувати за кордон 2 пакунки медичних масок. Сьогодні стануть відомі імена переможців 4 кінопремії "Золота Дзиґа". Цього року урочистості через карантин проведуть онлайн. Завтра до роботи повертається заступник голови Рівненської ОДА. Сергій Подолін в соцмережі написав, що подолав COVID-19.