15:45
3 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 15:00: День Львова в умовах карантину. Повернення українців на Батьківщину

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 травня станом на 15:00 – у карантинному режимі та під дощем Львів відзначає День міста. Йому виповнюється 764 роки. Ще 550 українців повернулися на Батьківщину напередодні. Такі дані оприлюднили у Держприкордонслужбі.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Порушники за допомогою дрону хотіли транспортувати за кордон 2 пакунки медичних масок.

      Сьогодні стануть відомі імена переможців 4 кінопремії "Золота Дзиґа". Цього року урочистості через карантин проведуть онлайн.

      Завтра до роботи повертається заступник голови Рівненської ОДА. Сергій Подолін в соцмережі написав, що подолав COVID-19.

      Теги: Новини Львова Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      30 квітня , 00:30 Він став непотрібним: чому падає рейтинг Путіна
      Іван Яковина
      Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      29 квітня , 22:36 Новини про коронавірус 29 квітня: сутички в Києві, карантин не послаблять
      Соломія Ніколайчук