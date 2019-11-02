Випуск новин за 15:00: ДТП на Хмельниччині. Візит очільника МЗС Фінляндії на Станицю Луганську

У випуску новин за 2 листопада станом на 15:00 – на Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус – постраждало вісім людей. У Станиці Луганській побував очільник МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто.

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У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика.

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