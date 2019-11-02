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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 15:00: ДТП на Хмельниччині. Візит очільника МЗС Фінляндії на Станицю Луганську

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 листопада станом на 15:00 – на Хмельниччині перекинувся рейсовий автобус – постраждало вісім людей. У Станиці Луганській побував очільник МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто.

      Також у випуску:

      Бойовики мінами 120-го калібру "поливали" наші позиції поблизу Старогнатівки, що на Донеччині. На щастя, обійшлось без втрат.

      У Кропивницькому 8-річний школяр уклав цікаве парі з батьками. Вони домовились, якщо син набере мільйон лайків під фото в інстаграмі, ті придбають йому песика.

      Суд продовжує обирати запобіжний захід Ярослава Дубневича.

      У Польщі рятують тигрів, які декілька днів перебували у вантажівці на польсько-білоруському кордоні без права на в’їзд до Білорусі.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
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