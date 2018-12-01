Випуск новин за 15:00: Експрес "Укрзалізниці" зламався на другий день. Протести у Франції
У випуску новин за 1 грудня станом на 15:00 – швидкісний експрес з Києва до Борисполя зламався на другий день роботи. Через це деякі пасажири запізнилися на свої рейси. У Парижі сотні мітингувальників у жовтих жилетах знову вийшли на вулиці через підвищення вартості пального.
Також у випуску:
Міноборони виплатило родинам моряків по 50 тисяч гривень допомоги.
Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вручив сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан польську премію "За людську гідність".
На територію окупованої Луганської та Донецької областей не пускають іноземців.
Джерело: 24 канал
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