16:39
1 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, 30 листопада
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, 30 листопада
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 15:00: Експрес "Укрзалізниці" зламався на другий день. Протести у Франції

      Випуск новин 57 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 15:00 – швидкісний експрес з Києва до Борисполя зламався на другий день роботи. Через це деякі пасажири запізнилися на свої рейси. У Парижі сотні мітингувальників у жовтих жилетах знову вийшли на вулиці через підвищення вартості пального.

      Також у випуску:

      Міноборони виплатило родинам моряків по 50 тисяч гривень допомоги.

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч вручив сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан польську премію "За людську гідність".

      На територію окупованої Луганської та Донецької областей не пускають іноземців.

      Теги: протести Укрзалізниця Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      сьогодні , 16:01 "Судьба единорогов", или Никому ненужное российское оружие
      Блог Медіа 1439
      Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      сьогодні , 15:00 Холодницький, Матіос та Труханов: як спорт об’єднує владу та злочинний світ
      Дмитро Гнап 346
      Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      сьогодні , 14:30 Гвоздик – Стівенсон: анонс чемпіонського поєдинку
      Ігор Саджениця 332
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сьогодні , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 152
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сьогодні , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 740
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 18 жовтня станом на 17:00
       18 жовтня 2016 , 17:56
      Випуск новин за 19:00: Пентагон розслідує хімічну атаку у Сирії. Український вечір боксу у США
       8 квітня 2017 , 20:20
      Випуск новин 21 травня станом на 13:00
       21 травня 2016 , 13:54
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук