Випуск новин за 15:00: Хто з нардепів не проходить в Раду. Явка на виборах

У випуску новин за 22 липня станом на 15:00 – до оновленого парламенту не проходить чимало нардепів з попереднього скликання. Кожен із них відомий виборцям по-своєму. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чому їм не вдалося завоювати довіру виборців. Явка на дочасних виборах до ВРУ була найнижчою за всю історію парламентських виборів в Україні. На дільниці потрапила тільки половина виборців.

Також у випуску: ЦВК порахувала вже майже 68% електронних протоколів з дільниць. За попередніми підрахунками лідирує президентська партія "Слуга народу". Центрвиборчком почне приймати протоколи з мокрими печатками у вівторок, 23 липня. Світ дивується: що іноземні ЗМІ пишуть про вибори в Україні.

Джерело: 24 канал