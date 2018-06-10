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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 15:00: Мітинг проти репресій у Москві. ДТП у Дніпрі

Випуск новин 9 Читать новость на русском

У випуску новин за 10 червня станом на 15:00 – у Москві почався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля", акцію проводять на проспекті Сахарова у центрі міста. У Дніпрі зіштовхнулись два авто, опісля одне з них протаранило кіоск, внаслідок чого постраждало троє людей.

Також у випуску:

Вибух у нічному клубі в Сумах.

Ситуація на фронті.

У Сімферопольському СІЗО заперечують голодування Балуха.

Теги: Випуск новин Новини Дніпра Мітинги в Росії Москва
Джерело: 24 Канал
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