Випуск новин за 15:00: Мітинг проти репресій у Москві. ДТП у Дніпрі

У випуску новин за 10 червня станом на 15:00 – у Москві почався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля", акцію проводять на проспекті Сахарова у центрі міста. У Дніпрі зіштовхнулись два авто, опісля одне з них протаранило кіоск, внаслідок чого постраждало троє людей.

Також у випуску: Вибух у нічному клубі в Сумах. Ситуація на фронті. У Сімферопольському СІЗО заперечують голодування Балуха.