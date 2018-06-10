Випуск новин за 15:00: Мітинг проти репресій у Москві. ДТП у Дніпрі
У випуску новин за 10 червня станом на 15:00 – у Москві почався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля", акцію проводять на проспекті Сахарова у центрі міста. У Дніпрі зіштовхнулись два авто, опісля одне з них протаранило кіоск, внаслідок чого постраждало троє людей.
Також у випуску:
Вибух у нічному клубі в Сумах.
Ситуація на фронті.
У Сімферопольському СІЗО заперечують голодування Балуха.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі