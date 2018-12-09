Випуск новин за 15:00: Міжнародний день боротьби з корупцією. Аварії за участю поліції
У випуску новин за 9 грудня станом на 15:00 – українська корупція найживучіша у всій Європі. У цій частині світу ми займаємо перші позиції за кількістю хабарників та розкрадачів бюджетних коштів. 9 грудня у Києві трапилося три аварії за участю поліцейських авто. Під час останньої – поліцейські збили пішохода, у чоловіка перелом ноги.
Також у випуску:
У Маріуполі авто в'їхало у зупинку громадського транспорту, є постраждалі.
Українським полоненим, які незаконно утримуються у Росії, анексованому Криму та окупованому Донбасі будуть щомісяця виплачувати стипендії.
Президент України Петро Порошенко попросив настоятеля Московського патріархату Онуфрія посприяти звільненню українських бранців.
Париж оговтується після акцій протесту "жовтих жилетів".
Джерело: 24 канал
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