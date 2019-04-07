Випуск новин за 15:00: Набір у перші класи. Офіційні результати першого туру

У випуску новин за 7 квітня станом на 15:00 – у столиці стартував набір у перші класи. Удруге за новими правилами: без конкурсів та співбесід, але за місцем реєстрації. Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів з мокрими печатками. У другий тур виборів пройшли шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко.

Також у випуску: Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч проросійським бойовикам. Другий тур президентських виборів: як змінити місце голосування. У Дніпрі двоє молодиків вбили чоловіка та відзняли це на телефон. На Черкащині браконьєри попри заборону виловлюють рибу.

Джерело: 24 канал