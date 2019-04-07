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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 15:00: Набір у перші класи. Офіційні результати першого туру

      Випуск новин 42 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 квітня станом на 15:00 – у столиці стартував набір у перші класи. Удруге за новими правилами: без конкурсів та співбесід, але за місцем реєстрації. Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів з мокрими печатками. У другий тур виборів пройшли шоумен Володимир Зеленський та чинний президент України Петро Порошенко.

      Також у випуску: 

      Українські військові на Донбасі зайняли нові позиції та дали відсіч проросійським бойовикам.

      Другий тур президентських виборів: як змінити місце голосування.

      У Дніпрі двоє молодиків вбили чоловіка та відзняли це на телефон.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини Києва Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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