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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 15:00: Напад на журналіста. Смертельна аварія в Росії

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 грудня станом на 15:00 – У Миколаєві невідомий напав на журналіста місцевого інтернет-видання Олександра Влащенка. Чоловіка госпіталізували. Зі слів постраждалого, до нього підійшов невідомий і бризнув в обличчя з газового балончика, а після цього кілька разів ударив в обличчя. В Росії перекинувся з мосту пасажирський автобус, 20 людей загинули.

      Також у випуску:

      У Мексиці здійнялася стрілянина. Внаслідок перестрілки між поліцією та бойовиками наркокартелю загинуло 14 людей.

      Протестувальники у Гонконзі подякували Дональду Трампу за підтримку. Сотні людей з американськими прапорами та транспарантами прийшли до консульства США.

      У Південній Дакоті, поблизу місцевого аеропорту в місті Чемберлені сталася жахлива авіакатастрофа. Літак з дванадцятьма пасажирами на борту впав одразу після зльоту.

       

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      Теги: Новини політики Новини Росії Журналісти Аварії та ДТП Випуск новин
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