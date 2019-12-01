Випуск новин за 15:00: Напад на журналіста. Смертельна аварія в Росії

У випуску новин за 1 грудня станом на 15:00 – У Миколаєві невідомий напав на журналіста місцевого інтернет-видання Олександра Влащенка. Чоловіка госпіталізували. Зі слів постраждалого, до нього підійшов невідомий і бризнув в обличчя з газового балончика, а після цього кілька разів ударив в обличчя. В Росії перекинувся з мосту пасажирський автобус, 20 людей загинули.

Також у випуску: У Мексиці здійнялася стрілянина. Внаслідок перестрілки між поліцією та бойовиками наркокартелю загинуло 14 людей. Протестувальники у Гонконзі подякували Дональду Трампу за підтримку. Сотні людей з американськими прапорами та транспарантами прийшли до консульства США. У Південній Дакоті, поблизу місцевого аеропорту в місті Чемберлені сталася жахлива авіакатастрофа. Літак з дванадцятьма пасажирами на борту впав одразу після зльоту.