Випуск новин за 15:00: Напад собак під Києвом. Втрати на передовій

У випуску новин за 2 лютого станом на 15:00 – бійцівські собаки напали на двох жінок на Київщині. Їх госпіталізували, в лікарні медики наклали десятки швів. На передовій загинув один військовий, ще двох поранено. Ворог використовував не лише стрілецьку зброю, а й міномети різних калібрів.

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