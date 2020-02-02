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      Випуск новин за 15:00: Напад собак під Києвом. Втрати на передовій

      Випуск новин

      У випуску новин за 2 лютого станом на 15:00 – бійцівські собаки напали на двох жінок на Київщині. Їх госпіталізували, в лікарні медики наклали десятки швів. На передовій загинув один військовий, ще двох поранено. Ворог використовував не лише стрілецьку зброю, а й міномети різних калібрів.

      Також у випуску:

      Помічник президента Андрій Єрмак заявив, що вибори на окупованому Донбасі можуть відбутись вже наприкінці жовтня.

      В китайському Ухані за вісім днів побудували лікарню на шість тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

      До річниці смерті "Скрябіна" у Кривому Розі шанувальники рушили останнім маршрутом музиканта: до автопробігу долучилось близько 50 машин.

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      сьогодні
      20504
      Теги: Новини Києва Війна на Донбасі Випуск новин
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