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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Випуск новин за 15:00: Навчальний рік без підручників. "Пакунки малюка"

Випуск новин 30 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 вересня станом на 15:00 – Міністерство освіти України не встигло закупити парти та підручники для нової української школи. Немає підручників з інформатики для 5 класу, біології та географії для 10 класу. Обіцяні "пакунки малюка" в які входять ковдра, матрацик, одяг, підгузки та іграшки у пологовий будинок не надійшли досі.

Також у випуску:

У Донецьку, силовики так званої ДНР стягнули військову техніку та арештовують людей на вулицях.

Новим ватажком донецьких терористів став так званий перший віце-прем'єр Трапєзніков.

Вісті з фронту: окупант стріляв 11 разів, втрат серед наших бійців немає.

Теги: Діти і неповнолітні Міністерство соціальної політики Освіта Міністерство освіти та науки України Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 канал
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