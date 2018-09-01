Випуск новин за 15:00: Навчальний рік без підручників. "Пакунки малюка"

У випуску новин за 1 вересня станом на 15:00 – Міністерство освіти України не встигло закупити парти та підручники для нової української школи. Немає підручників з інформатики для 5 класу, біології та географії для 10 класу. Обіцяні "пакунки малюка" в які входять ковдра, матрацик, одяг, підгузки та іграшки у пологовий будинок не надійшли досі.

Також у випуску: У Донецьку, силовики так званої ДНР стягнули військову техніку та арештовують людей на вулицях. Новим ватажком донецьких терористів став так званий перший віце-прем'єр Трапєзніков. Вісті з фронту: окупант стріляв 11 разів, втрат серед наших бійців немає.