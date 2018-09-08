Випуск новин за 15:00: Нові деталі справи Скрипалів. Катаклізми в Японії

У випуксу новин за 8 серпня станом на 15:00 – підозрювані в отруєнні Скрипалів, росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров, перед хіматакою в Солсбері щонайменше 6 разів відвідували Женеву. В Японії кількість жертв від землетрусу зростає, країну вже майже тиждень тероризують катаклізми.

Також у випуску: Дональд Трамп доручив генпрокурору США знайти автора критичної статті про нього. Проросійськи бойовики 32 рази відкривали вогонь по наших позиціях, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень. Щонайменше шестеро людей загинуло у Туреччині внаслідок ДТП з туристичним автобусом.