Випуск новин за 15:00: Нові протести "євробляхерів". Хімічна атака в Сирії

У випуску новин за 25 листопада станом на 15:00 – власники автомобілів на єврономерах знову блокують дороги, протестуючи проти нового закону про розмитнення авто, який вже вступив у дію. У Сирії обстріляли місто Алеппо снарядами з вмістом хлорного газу. 107 людей загинули, серед яких і діти.

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Російський прикордонний корабель "Дон" в Азовському морі пішов на таран українського буксира "Яни Капу", який прямував з Одеси до Маріуполя.

Набули чинності нові закони про автомобілі на європейських номерах: тепер для ввезення "євробляхи" в режимі транзиту доведеться віддати повну суму розмитнення, і навіть тим, хто завозить машину не вперше.

Проросійські бойовики сім разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, під час обстрілів загинув один захисник України.