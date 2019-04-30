Випуск новин за 15:00: Обшуки у Криму. Зречення престолу в Японії

У випуску новин за 30 квітня станом на 15:00 – російські силовики у Криму провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів Ділявера Бекірова та Ролана Османова. Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу. Два роки тому він захотів передати владу через поважний вік та проблеми зі здоров'ям.

Також у випуску: Росія таки почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій. На Рівненській АЕС сталася пожежа: через пошкодження та загоряння трансформатора там відімкнувся третій енергоблок. ЦВК оголосила офіційні результати президентських виборів в Україні.

Джерело: 24 канал