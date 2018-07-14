Випуск новин за 15:00: Обстріл Широкиного. Військові навчання Sea Breeze

У випуску новин за 14 липня станом на 15:00 – 5 обстрілів вже за сьогодні із забороненого Мінськом 120-го калібру, проросійські бойовики гатили на приморському напрямку, 8 мін цього разу випустили по оборонцям Широкиного, під ворожий мінометний обстріл українські захисники потрапили о 4 ранку. Міжнародні військові навчання Sea Breeze 2018 у розпалі, військові з 19 країн відпрацьовують спільні дії.

Також у випуску: П'яний чиновник на Закарпатті збив двох людей, одна жінка загинула. Павлу Грибу призначили перше засідання по суті. У Харкові колишній військовий попався на продажі зброї.