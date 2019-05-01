Випуск новин за 15:00: Паспорти РФ для українців. Новий дизайн Facebook

У випуску новин за 1 травня станом на 15:00 – Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти кримчанам, які ще до окупації виїхали з півострова. Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг показав зразки нового дизайну сайту і додатку.

Також у випуску: Росія використовує новітню систему орбітального придушення "Тірада-2" на Донбасі. Тернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень. У Москві відбулися одиничні пікети на підтримку українців, яких незаконно ув'язнила влада Російської Федерації.

Джерело: 24 канал