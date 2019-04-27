Випуск новин за 15:00: Паспорти РФ для всіх українців. Погода на Великдень
У випуску новин за 27 квітня станом на 15:00 – президент Росії Володимир Путін думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою усім українцям. Синоптики обіцяють хмарну та вітряну погоду по всій території України на Великдень.
Також у випуску:
З-під завалів шахти на окупованій Луганщині дістали 17 тіл гірників.
Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.
На окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння.
У Шрі-Ланці поліція ліквідувала терористів причетних до серії вибухів у храмах.
Джерело: 24 канал
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