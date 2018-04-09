Випуск новин за 15:00: Переговори у Туреччині. Повінь в Україні
У випуску новин за 9 квітня станом на 15:00 – Туреччина підтримала введення миротворців ООН на Донбас. Синоптики назвали регіони, яким загрожує повінь.
Також у випуску:
За минулу добу проросійські бойовики 35 разів обстріляли українські позиції, п'ятеро бійців отримали поранення.
На Львівщині перевернувся вантажний потяг та заблокував рух залізницею.
Журналісти отримали нові докази, що до збиття малайзійського "Боїнга" МH17 причетний російський військовий Сергій Дубинський з позивним "Хмурий".
Джерело: 24 Канал
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