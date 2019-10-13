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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УСИК – ВІЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Випуск новин за 15:00: Переговори з МВФ. Корабель США у Чорному морі

      Випуск новин 212 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 жовтня станом на 15:00 – через справу "ПриватБанку" переговори з Міжнародним валютним фондом призупинені. Про це повідомила глава Нацбанку Катерина Рожкова. Бойовий есмінець США зайшов у Чорне море. У американському флоті запевнили, що судно прибуло із метою продемонструвати свободу судноплавства в Чорноморському регіоні.

      Також у випуску: 

      У Нідерландах хакер зламав сайт і отримав дані користувачів секспослуг. Відтак, 250 тисяч акаунтів можуть стати товаром на чорному ринку.

      В Києві група чоловіків побила 23-річного хлопця. Медики констатували смерть хлопця. Виявилося, що він – уродженець Рівненської області. 

      У Кропивницькому одружився Роман Мокряк – один з 24 моряків, яких у 2018 році Росія захопила біля узбережжя Криму.

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      Теги: Новини України Випуск новин Новини США МВФ Приватбанк Водний транспорт
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