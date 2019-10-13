Випуск новин за 15:00: Переговори з МВФ. Корабель США у Чорному морі

У випуску новин за 13 жовтня станом на 15:00 – через справу "ПриватБанку" переговори з Міжнародним валютним фондом призупинені. Про це повідомила глава Нацбанку Катерина Рожкова. Бойовий есмінець США зайшов у Чорне море. У американському флоті запевнили, що судно прибуло із метою продемонструвати свободу судноплавства в Чорноморському регіоні.

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