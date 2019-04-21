Випуск новин за 15:00: Перші казуси президентських виборів. Смерть під час голосування
У випуску новин за 21 квітня станом на 15:00 – другий тур президентських виборів в Україні проходить із численними порушеннями. На одній з дільниць чоловік кинув на підлогу рюкзак і заявив, що всередині вибухівка. На щастя, з'ясувалося, що це лише невдалий жарт. На Тернопільщині одразу після голосування помер 75-річний дідусь. Він встиг проголосувати, проте до урни листок так і не доніс.
Також у випуску:
Українці військові голосують у США.
Як українці голосують за кордоном та у регіонах.
Українську президентську кампанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.
Джерело: 24 канал
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