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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 15:00: Перші затримання у Києві. Молодіжний форум у Києві

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 грудня станом на 15:00 – двох чоловіків затримали правоохоронці біля мітингу з приводу Собору: один намагався пройти до людей з ножем, інший – з нунчаками. Futuremakers Forum відбувався на столичному Олімпійському стадіоні і відкрився він ранковою пробіжкою на морозі, у якій брали участь українські політики та бізнесмени.

      Також у випуску:

      У Києві триває Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви.

      Після завалу будинку у Фастові рятувальники дістали тіла двох людей.

      Перша смерть від грипу: на Харківщині померла 9-річна дитина.

      На лінії фронту відбулося 10 обстрілів з боку ворога за добу і один поранений український військовий.

      Теги: Собор Випуск новин Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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