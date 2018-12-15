Випуск новин за 15:00: Перші затримання у Києві. Молодіжний форум у Києві
У випуску новин за 15 грудня станом на 15:00 – двох чоловіків затримали правоохоронці біля мітингу з приводу Собору: один намагався пройти до людей з ножем, інший – з нунчаками. Futuremakers Forum відбувався на столичному Олімпійському стадіоні і відкрився він ранковою пробіжкою на морозі, у якій брали участь українські політики та бізнесмени.
Також у випуску:
У Києві триває Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви.
Після завалу будинку у Фастові рятувальники дістали тіла двох людей.
Перша смерть від грипу: на Харківщині померла 9-річна дитина.
На лінії фронту відбулося 10 обстрілів з боку ворога за добу і один поранений український військовий.
Джерело: 24 канал
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