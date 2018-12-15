Випуск новин за 15:00: Перші затримання у Києві. Молодіжний форум у Києві

У випуску новин за 15 грудня станом на 15:00 – двох чоловіків затримали правоохоронці біля мітингу з приводу Собору: один намагався пройти до людей з ножем, інший – з нунчаками. Futuremakers Forum відбувався на столичному Олімпійському стадіоні і відкрився він ранковою пробіжкою на морозі, у якій брали участь українські політики та бізнесмени.

Також у випуску: У Києві триває Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви. Після завалу будинку у Фастові рятувальники дістали тіла двох людей. Перша смерть від грипу: на Харківщині померла 9-річна дитина. На лінії фронту відбулося 10 обстрілів з боку ворога за добу і один поранений український військовий.