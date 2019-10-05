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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Випуск новин за 15:00: Підтримка шамана в Якутії. ДТП за участю швидкої у Харкові

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 жовтня станом на 15:00 – У Якутську пікетувальники вийшли на підтримку шамана, який хотів вигнати демона з Путіна, а його затримали російські силовики. На чоловіка відкрили кримінальну справу і запроторили до психлікарні. У Харкові сталась аварія за участі карети швидкої допомоги. Постраждали троє членів медекіпажу.

      Також у випуску:

      126 людей, що стали гостями на двох весіллях, які святкували на Буковині були змушені звернутись за допомогою медиків із симптомами отруєння.

      На Донбасі російські найманці убили українського воїна.

      Новим спецпредставником Держдепартаменту США з питань України може стати колишній агент ЦРУ Майкл Костів.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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