Випуск новин за 15:00: Підтримка шамана в Якутії. ДТП за участю швидкої у Харкові

У випуску новин за 5 жовтня станом на 15:00 – У Якутську пікетувальники вийшли на підтримку шамана, який хотів вигнати демона з Путіна, а його затримали російські силовики. На чоловіка відкрили кримінальну справу і запроторили до психлікарні. У Харкові сталась аварія за участі карети швидкої допомоги. Постраждали троє членів медекіпажу.

Також у випуску: 126 людей, що стали гостями на двох весіллях, які святкували на Буковині були змушені звернутись за допомогою медиків із симптомами отруєння. На Донбасі російські найманці убили українського воїна. Новим спецпредставником Держдепартаменту США з питань України може стати колишній агент ЦРУ Майкл Костів.

Джерело: 24 канал