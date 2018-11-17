Випуск новин за 15:00: Пограбування інкасаторів. Масові протести у Франції

У випуску новин за 17 листопада станом на 15:00 – неподалік "Приватбанку" в Ірпені невідомі пограбували інкасаторську машину, вкравши 1,8 мільйона гривень. Банк пропонує грошову винагороду тим, хто затримає грабіжників. У Франції мітингувальники у семи різних містах вийшли на вулиці через підняття цін на пальне. Внаслідок масових акцій протесту загинула одна людина, ще 26 – травмовані.

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