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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 15:00: Пограбування інкасаторів. Масові протести у Франції

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 листопада станом на 15:00 – неподалік "Приватбанку" в Ірпені невідомі пограбували інкасаторську машину, вкравши 1,8 мільйона гривень. Банк пропонує грошову винагороду тим, хто затримає грабіжників. У Франції мітингувальники у семи різних містах вийшли на вулиці через підняття цін на пальне. Внаслідок масових акцій протесту загинула одна людина, ще 26 – травмовані.

      Також у випуску:

      У ЦРУ дійшли висновку, що убивство журналіста Джамаля Хошоггі замовив саудівський принц.

      Активісти влаштували мітинг під будинком Арсена Авакова, з вимогою відправити його у відставку.

       З нагоди дня студента всіх львівських левів одягли у мантії.

      У Києві небайдужі розпочали масштабне прибирання алеї Небесної Сотні.

      Теги: Випуск новин Приватбанк протести Пограбування Новини Києва Ціни Пальне
      Джерело: 24 канал
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