Випуск новин за 15:00: Помста від праворадикалів. Ірландці підтримали легалізацію абортів
У випуску новин за 27 травня станом на 15:00 – помстилися за побиття військового пенсіонера праворадикальні активісти, які розгромили кіоск на ринку біля станції метро Лісова. Так вирішили покарати нападників на офіцера-ветерана, після нападу, який стався два дні тому. Жінки католицької Ірландії, вибороли дозвіл на аборти, зупиняти вагітність їм забороняла Конституція.
Також у випуску:
Олега Сенцова, який голодує у російській вязниці 14-й день, підтримали в Нью-Йорку.
Комунальники цілу ніч прибирали Київ.
Католики і православні святкують День Святої Трійці.
Джерело: 24 Канал
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