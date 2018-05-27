Випуск новин за 15:00: Помста від праворадикалів. Ірландці підтримали легалізацію абортів

У випуску новин за 27 травня станом на 15:00 – помстилися за побиття військового пенсіонера праворадикальні активісти, які розгромили кіоск на ринку біля станції метро Лісова. Так вирішили покарати нападників на офіцера-ветерана, після нападу, який стався два дні тому. Жінки католицької Ірландії, вибороли дозвіл на аборти, зупиняти вагітність їм забороняла Конституція.

Також у випуску: Олега Сенцова, який голодує у російській вязниці 14-й день, підтримали в Нью-Йорку. Комунальники цілу ніч прибирали Київ. Католики і православні святкують День Святої Трійці.