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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 15:00: Послаблення карантину в Європі. На Донеччині одужала 95-річна жінка

      Випуск новин -

      У випуску новин за 20 квітня станом на 15:00 – тим часом Європа послаблює карантин. Низка європейських держав вже починає частково знімати обмеження, які були запроваджені аби не допустити поширення коронавірусу. На Донеччині від коронавірусу одужала 95-річна жінка. Про це у Фейсбук повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

      Також у випуску:

      Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з коронавірусом. 

      У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один.

      У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського і поїхав по будинках містян, він застрелив щонайменше 16 людей.

      Теги: Новини Донецька Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Випуск новин
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