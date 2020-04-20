Випуск новин за 15:00: Послаблення карантину в Європі. На Донеччині одужала 95-річна жінка

У випуску новин за 20 квітня станом на 15:00 – тим часом Європа послаблює карантин. Низка європейських держав вже починає частково знімати обмеження, які були запроваджені аби не допустити поширення коронавірусу. На Донеччині від коронавірусу одужала 95-річна жінка. Про це у Фейсбук повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Також у випуску: Італія подякувала українським медикам за допомогу у боротьбі з коронавірусом. У Житомирській області локалізували два з чотирьох активних осередків пожежі, у Зоні відчуження – один. У провінції Нова Шотландія в Канаді озброєний 51-річний чоловік перевдягнувся в поліцейського і поїхав по будинках містян, він застрелив щонайменше 16 людей.